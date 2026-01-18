Uppgifter: Arsenal har ögonen på duo

Arsenal ser ut att kunna vara på väg mot förändringar i defensiven.

Storklubben uppges ha ögonen på både Ousmane Diomande och Nathaniel Brown.

Foto: Bildbyrån

Arsenal fick bara ett kryss borta mot Nottingham Forest igår kväll, men trots det så stormar Londonklubben mot Premier League-titeln. Någon mättnad verkar man dock inte visa upp på grund av det, snarare tvärtom.

Caught Offside rapporterar nu att spännande förändringar i defensiven kan vara på gång för Arsenal i kommande transferfönster.

Sajten rapporterar nämligen att storklubben har ögonen på Eintracht Frankfurts ytterback Nathaniel Brown samt Sporting Lissabons mittback Ousmane Diomande.

För att få loss båda lär dock en hel del pengar krävas.

Diomande har en utköpsklausul på 70 miljoner pund (863 miljoner kronor), medan Brown väntas kosta omkring 50 miljoner pund (616 miljoner kronor) att få loss.