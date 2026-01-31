Uppgifter: Arsenal kan erbjuda duo för Atletico-stjärnan

Arsenal uppges vilja spetsa truppen med Julian Alvarez i sommar.

I en affär med Atletico Madrid uppges Londonklubben vara beredda att inkludera Gabriel Jesus och Gabriel Martinelli.

Foto: Bildbyrån

Atletico Madrid-stjärnan Julian Alvarez drar till sig intresse från en rad andra toppklubbar runt om i Europa, bland annat Arsenal.

Londonklubben är en av flera klubbar som uppges vilja knyta till sig argentinaren till sommaren och enligt nya uppgifter så är Arsenal redo att gå långt.

Enligt Teamtalk så ska Arsenal vara redo att inkludera både Gabriel Jesus och Gabriel Martinelli i en affär med den spanska storklubben.

Huruvida de båda brasilianarna är av intresse för Atletico Madrid framgår inte av uppgifterna.

Alvarez som har kontrakt med Atletico Madrid fram till sommaren 2030 står den här säsongen noterad för sju mål och tre assist på 21 matcher i La Liga.