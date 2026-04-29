Uppgifter: Arsenal kan sälja Gyökeres för Alvarez-värvning

Arsenal uppges vara intresserade av att värva Julián Alvarez.

Då skriver Daily Telegraph att ”The Gunners” måste göra sig av med en av sina nuvarande anfallare.

En av dessa kan vara svenske Viktor Gyökeres.

För snart ett år sedan bytte Viktor Gyökeres Sporting mot Arsenal i en något infekterad övergång.

Sedan dess har den svenske anfallaren spelat 48 matcher för de rödvita från London i vilka han har gjort 18 mål och två assist.

I de två senaste matcherna har dock Blågult-stjärnan förpassats till bänken till förmån för Kai Havertz, som drog på sig en skada tidigt in i matchen mot Newcastle i lördags.

Inför kvällens semifinal i Champions League tyder mycket på att Gyökeres därför får chansen att spela från start. Det kommer sannolikt Atletico Madrid Julian Alvarez att göra på den andra planhalvan.

Enligt tidigare mediauppgifter är också Alvarez en spelare som Arsenal vill värva under sommaren. Då skriver Daily Telegraph att ”The Gunners” behöver göra sig av med en av sina nuvarande anfallare, i form av Gabriel Jesus, Kai Havertz eller Viktor Gyökeres. Football London skriver att London-klubben sannolikt kommer att låta två av sina strikers lämna i det fall att man köper loss argentinaren från Madrid-klubben.

Således kan Viktor Gyökeres, som värvades till klubben för mindre än ett år sedan, bli föremål för en flytt i sommar.





