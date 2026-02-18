Uppgifter: Arsenal leder dragkampen om Goretzka
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Under sommaren löper Leon Goretzkas kontrakt med Bayern München ut.
Då leder Arsenal jakten på mittfältaren, före lokalrivalen Tottenham Hotspur.
Det rapporterar Football Insider.
Under sommaren 2018 lämnade Leon Goretzka Schalke 04 för spel i Bayern München. Med närmare 300 matcher för den tyska storklubben löper 31-åringens kontrakt ut under sommaren.
För ett par veckor sedan stod det även klart att avtalet inte kommer att förlängas, vilket innebär att Goretzka kommer att fortsätta sin karriär i en ny klubb.
Nu skriver Football Insider att Arsenal leder jakten på mittfältaren, i konkurrens med London-rivalen Tottenham Hotspur.
Uppgifterna gör gällande att ”The Gunners” ser Leon Goretzka som ett bra alternativ till Declan Rice då han bidrar med fina egenskaper som box till box-mittfältare.
Den här artikeln handlar om: