Uppgifter: Arsenal leder dragkampen om Goretzka

Under sommaren löper Leon Goretzkas kontrakt med Bayern München ut.

Då leder Arsenal jakten på mittfältaren, före lokalrivalen Tottenham Hotspur.

Det rapporterar Football Insider.

Foto: Bildbyrån

Under sommaren 2018 lämnade Leon Goretzka Schalke 04 för spel i Bayern München. Med närmare 300 matcher för den tyska storklubben löper 31-åringens kontrakt ut under sommaren.

För ett par veckor sedan stod det även klart att avtalet inte kommer att förlängas, vilket innebär att Goretzka kommer att fortsätta sin karriär i en ny klubb.

Nu skriver Football Insider att Arsenal leder jakten på mittfältaren, i konkurrens med London-rivalen Tottenham Hotspur.

Uppgifterna gör gällande att ”The Gunners” ser Leon Goretzka som ett bra alternativ till Declan Rice då han bidrar med fina egenskaper som box till box-mittfältare.