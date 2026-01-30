Officiellt: Goretzka lämnar Bayern München i sommar

Leon Goretzka, 30, behöver hitta en ny klubb.

Mittfältaren lämnar i samband med att kontraktet går ut.

– Det kommer att bli åtta extremt framgångsrika år här, säger sportchef Freund enligt Bayern Münchens X-konto.

Foto: Bildbyrån

Leon Goretzka anslöt sommaren 2018 från Schalke till Bayern München. När säsongen är slut behöver mittfältaren leta efter en ny klubb.

Sportchefen Christopher Freund har på X bekräftat att Goretzka lämnar klubben i samband med att avtalet löper ut efter säsongen.

– Hans tid i FC Bayern kommer att vara över i sommar. Det kommer att bli åtta extremt framgångsrika år här, säger Freund enligt Bayern Münchens X-konto.

Leon Goretzka verlässt im Sommer den FC Bayern nach acht erfolgreichen Jahren. Bis dahin werden wir alles daran setzen, gemeinsam weitere Titel zu gewinnen! Pack ma’s, @leongoretzka_! 🔴⚪ pic.twitter.com/jGzuvuzT6N — FC Bayern München (@FCBayern) January 30, 2026

Under januarifönstret har det ryktats om att flera klubbar är ute efter den tyska landslagsspelaren men vart han hamnar är ännu oklart.

Goretzka står noterad för 47 mål och 48 assist på 292 tävlingsframträdanden i Bayern München.