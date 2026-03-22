Bazoumana Touré, 20, är eftertraktad.

Den tidigare Hammarby-yttern jagas av Arsenal och Manchester United.

Det rapporterar sajten Fussballdaten.

Bazoumana Touré såldes av Hammarby i en svensk rekordaffär till tyska Hoffenheim. Väl i Tyskland har ivorianen imponerat och det har uppstått stort intresse för honom.

Enligt den tyska sajten Fussballdaten är Manchester United och Arsenal i kamp om 20-åringen. Han har tidigare scoutats av Leeds, Everton och Bournemouth.

Tidigare uppgifter från Sky Sports gör gällande att Hoffenheim endast släpper Touré om det slår klubbens försäljningsrekord.

Hammarbys sportchef Mikael Hjelmberg har tidigare bekräftat att Bajen kan tjäna på en eventuell försäljning av Touré.