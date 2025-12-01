Uppgifter: Arsenal på väg att dubbelvärva

Arsenal ser ut att vara på väg att förstärka inför framtiden.

Klubben väntas dubbelvärva tvillingarna Edwin och Holger Quintero.

Detta rapporterar ESPN.

Foto: Bildbyrån

Arsenal går starkt och toppar för tillfället Premier League.

Samtidigt som dagens truppbygge levererar så bygger klubben på för fullt inför framtiden.

ESPN rapporterar nämligen nu att klubben väntas dubbelvärva tvillingarna Edwin och Holger Quintero från Independiente del Valle.

Båda är i dagsläget 16 år gamla och väntas ansluta till den engelska storklubben när det fyller 18 i augusti 2027.

Klubben ska ha följt tvillingarna i över ett år och enligt uppgifterna är de på plats i London för tillfället för att lösa de sista detaljerna.