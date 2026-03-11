Uppgifter: Asoro aktuell för comeback i Djurgården

Joel Asoro är aktuell för en comeback i Djurgården.

Stockholmsklubben uppges ha tagit kontakt med ex-stjärnan.

Detta rapporterar Expressen.

Foto: Bildbyrån

Joel Asoro gjorde succé i Djurgården häromåret innan han lämnade för franska FC Metz.

I den franska klubben har det dock gått tyngre för yttern och han har vid flertalet tillfällen ryktats bort från klubben, nu senast tidigare i vinter och nu kommer rapporter om att det kan komma att bli en comeback i Djurgården för honom.

Expressen uppger denna onsdagskväll att Djurgården tagit kontakt med Asoro gällande en övergång.

Svensken uppges toppa listan över offensiva alternativ för Stockholmsklubben.

Enligt tidningen återstår det att se ifall parterna lyckas komma överens innan det svenska transferfönstret stänger den 25 mars.