Uppgifter: Förre Dif-stjärnan ryktas bort igen

Joel Asoro har inte haft det lätt sedan flytten till FC Metz.

Nu ryktas den förre Dif-stjärnan bort igen från den franska klubben.

En utlåning uppges vara aktuell.

Foto: Bildbyrån

Joel Asoro imponerade stort i Djurgårdens IF, inte minst i Europa Conference League, innan han såldes till FC Metz sommaren 2023.

I den franska klubben har yttern dock haft det svårt och i somras rapporterades det att klubben letade efter en ny klubb åt svensken.

Någon flytt blev det inte, men under den första halvan av säsongen har speltiden varit väldigt begränsad för Asoro och nu kommer rapporter igen om att klubben letar efter en ny miljö åt Asoro.

– Vi försöker hitta en lösning åt Joel; det finns fortfarande några marknader öppna, säger Metz sportchef Frédéric Arpinon till Republicain-Lorraine enligt Fotbollskanalen.

Franska France-Bleu rapporterar att en utlåning kan vara aktuell för yttern, som har kontrakt fram till sommaren 2027.