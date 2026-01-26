Uppgifter: Barcelona förlänger med Fermín López

Fermín López är i mycket fint slag just nu.

Då passar FC Barcelona på att förlänga 22-åringens avtal.

Enligt spanska COPE har parterna nu nått en överenskommelse.

Foto: Bildbyrån

Fermín López, 22, har gjort succé i Barcelona den här säsongen. På 25 tävlingsmatcher har spanjoren gjort hela tio mål och tio assist, vilket leder till att han nu belönas med ett nytt avtal.

Under gårdagen rapporterade spanska Mundo Deportivo att den offensive spelaren var nära att skriva under ett nytt avtal – som sträcker sig till 2031. Nu menar spanska COPE samt transferexperten Fabrizio Romano att parterna har nått en överenskommelse.

Vidare gör uppgifter från söndagen gällande att López kommer att få en lönehöjning på 50 procent och att det finns prestationsbaserade bonusar i det nya kontraktet.

Fermín López nuvarande avtal sträcker sig fram till 2029.