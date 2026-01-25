Spansk media: Barça belönar Fermín López

Fermín López är nära en förlängning med Barcelona.

Där till kommer stjärnans lön att höjas med 50 procent.

Det rapporterar spanska Mundo Deportivo.

Foto: BIldbyrån

Fermín López, 22, har gjort succé i Barcelona den här säsongen. på totalt 24 tävlingsmatcher har spanjoren gjort tio mål och tio assist och nu kommer han att belönas.

Enligt den spansk sajten Mundo Deportivo är ett nytt kontrakt till 2031 nära att skrivas på. Sajten. skriver vidare att López kommer att få en lönehöjning på 50 procent och att det ingår prestationsbaserade bonusar i det nya kontraktet.

Fermín López nuvarande avtal sträcker sig till sommaren 2029