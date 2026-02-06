Uppgifter: Barcelona har tagit definitivt beslut gällande Rashford

Marcus Rashford har imponerat under sin utlåning i FC Barcelona.

Nu uppges den spanska storklubben ha tagit ett slutgiltig beslut gällande engelsmannen.

Enligt uppgifter kommer FC Barcelona att köpa loss honom.

Foto: Bildbyrån

Marcus Rashford ser ut att förbli en FC Barcelona-spelare även efter den här säsongen.

Det har ryktats flitigt kring engelsmannens framtid den senaste tiden och så sent som tidigare i veckan kom uppgifter om att Rashford vill stanna i FC Barcelona.

Nu ser också engelsmannen ut att få sin vilja igenom.

Spanska Sport rapporterar nämligen att FC Barcelona tagit ett slutgiltigt beslut om att köpa loss engelsmannen när låneavtalet med Manchester United löper ut.

Barcelona väntas således aktivera utköpsklausulen på 30 miljoner euro (omkring 320 miljoner kronor).

Hittills den här säsongen har det blivit tio mål och elva assist på 33 framträdanden för Rashford i den spanska storklubben.