Uppgifter: Rashford vill inte återvända till United

Manchester Uniteds tränare Michael Carrick vill ha tillbaka Marcus Rashford.

Men det vill inte spelaren själv.

Enligt The Mirror vill 28-åringen stanna i Barcelona.

Foto: Alamy

Manchester Uniteds Marcus Rashford lånades ut till Barcelona inför säsongen. Hittills har engelsmannen gjort tio mål och 12 assist på 32 framträdanden.

Enligt tidigare uppgifter vill Manchester Uniteds interimtränare Michael Carrick ha tillbaka Rashford – om Carrick blir tilsatt som permanent tränare.

Nu rapporterar The Mirror att 28-åringen inte tänker flytta tillbaka till Premier League. Tidningen uppger att Rashford trivs i Spanien och att han hellre hittar ett annat alternativ där än att återvända till United.

I Barcelonas avtal med United avtal finns det en köpoption på Rashford. Prislappen uppges ligga på 26 miljoner pund, vilket motsvarar ungefär 318 miljoner kronor.