Uppgifter: Barcelona i samtal om att köpa loss Cancelo

Han har lånats in till Barcelona för andra gången i sin karriär.

Nu vill den katalanska klubben köpa loss João Cancelo.

Det rapporterar transferjournalisten Nicolo Schira.

Under sommaren 2024 valde João Cancelo, 31, att lämna Manchester City för spel i saudiska Al-Hilal. Efter att ha tillbringat ett och ett halvt år i Saudiarabien, där han spelade 45 matcher, lånades portugisen in till FC Barcelona under vintern.

Med sina tolv matcher för den katalanska klubben gör uppgifter från transferexperten Nicolo Schira gällande att det kan bli klart fler. Detta då gigantklubben hoppas kunna göra övergången permanent.

Uppgifterna gör gällande att Barcelona har inlett samtal om en övergång med Al-Hilal och Cancelo själv uppges göra vad han kan för att stanna kvar på den spanska östkusten.

Joao Cancelos låneavtal sträcker sig fram till sommaren, och hans kontrakt med Al-Hilal fram till 2027.