Uppgifter: Barcelona och Arsenal intresserade av Brandt

Förra veckan kommunicerades det att han kommer att lämna Dortmund i sommar.

Nu kan Julian Brandt vara aktuell för en flytt till både Arsenal och FC Barcelona.

Det rapporterar Tyska Sky Sports.

Foto: Bildbyrån

Det var under söndagen som Borussia Dortmund bekräftade att Julian Brandt kommer att lämna den tyska giganten under sommaren. 29-åringen anslöt till Ruhr-klubben år 2019 och står i dag noterad för 56 mål och 68 assist på 297 tävlingsmatcher.

När det kommer till en framtida klubbadress verkar det inte saknas intressenter. Så sent som i söndags gjorde uppgifter från transferexperten Nicolo Schira gällande att Manchester United och Aston Villa var ute efter den offensiva förmågan.

Nu bör ytterligare två klubbar adderas på den listan.

Enligt tyska Sky Sports överväger såväl Arsenal som FC Barcelona en värvning av tysken. De meddelar även att två klubbar från Premier League försökte att köpa loss Brandt under vinterns transferfönster. Det blev dock inte verklighet då Brandt själv ville spela klart säsongen med Dortmund.