Uppgifter: Premier League-intresse för Brandt

Julian Brandt, 29, kommer att lämna Borussia Dortmund i sommar.

Det finns redan intresse från Premier League, enligt journalisten Nicolo Schira.

Foto: Alamy

Tidigare under söndagen bekräftade Borussia Dortmund att Julian Brandt lämnar i sommar. 29-åringen anslöt till Ruhr-klubben 2019 och noteras för 56 mål och 68 assist på 297 tävlingsmatcher.

Tyskens avtal löper ut i juni och det kommer inte att förlängas, enligt klubbdirektören Lars Ricken.

Det har redan börjat ryktas om klubbar som vill värva Brandt. Inter uppges vara en potentiell destination. Därtill rapporterar silly-journalisten Nicolo Schira att två, icke namngivna Premier League-klubbar, vill värva den offensive pjäsen.

Två klubbar som är på jakt efter en spelare på Brandts position är Manchester United och Aston Villa. Det återstår däremot att se vilken som blir tyskens nya klubbadress i sommar.