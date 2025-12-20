Uppgifter: Barcelona ser ut att aktivera Rashfords köpoption

Marcus Rashford har imponerat under sin tid på lån hos FC Barcelona.

Nu ser den katalanska jätten ut att aktivera engelsmannens köpoption.

Det rapporterar Mundo Deportivo.

Foto: Alamy

Marcus Rashford har stått för en stark inledning på sin tid i Barcelona. Den utlånade Manchester United-spelaren har gjort sju mål och elva assist på 23 tävlingsmatcher för den katalanska jätten och ser nu ut att stanna i klubben.

Tidigare har uppgifter gjort gällande att Rashford själv har tryckt på för en permanent deal under den kommande sommaren. Nu verkar ”Barca” tycka detsamma.

Enligt spanska Mundo Deportivo är det allt mer sannolikt att man kommer att aktivera den köpoption som finns i ytterns låneavtal. Den ska ligga på 26 miljoner pund, drygt 320 miljoner kronor, och sägs aktiveras under nästa sommar.

Tidigare har Rashord själv uttryckt en önskan om att inte återvända till Manchester United – trots att han har spelat för dem sedan 2016.