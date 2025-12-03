Uppgifter: Barcelona är Marcus Rashfords prioritet
Marcus Rashford är just nu utlånad till FC Barcelona.
Där vill han också stanna via en permanent transfer.
Det skriver Football Insider.
Marcus Rashford har stått för en stark inledning på sin tid i Barcelona. Den förre Manchester United-spelaren har gjort sex mål och nio assist på 19 tävlingsmatcher för den katalanska jätten denna säsong.
Engelsmannen är just nu utlånad till ”Barca” och ser ut att återvända ”The Red Devils” nästa sommar – men inte om Rashford själv får bestämma.
Enligt Football Insider ska Rashford själv trycka på för en permanent deal under den kommande sommaren. Däremot uppges det finnas ett stort intresse från Paris Saint-Germain.
Vidare sägs inte 28-åringen återvända till Manchester United igen och fortsatt spel i Barcelona ska vara hans första prioritet.
