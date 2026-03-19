Uppgifter: Barcelona vill förlänga stjärnans lån

Marcus Rashford har imponerat under sitt lån hos FC Barcelona.

Nu kan engelsmannen bli den katalanska klubben trogen under ännu en säsong.

Detta då man vill förlänga ytterns lån från Manchester United, enligt Daily Mail.

Marcus Rashford har, sedan han lämnade Manchester United för ett lån till Barcelona, gjorts aktuell för att stanna i Spanien. Tidigare uppgifter har gjort gällande att spelaren själv trivs i den katalanska klubben. Samtidigt har Manchester United varit öppna för att 28-åringen ska återvända till England.

I slutet av februari skrev den spanska sajten Mundo Deportivo att ”Barça” kommer att aktivera den köpoption som finns i engelsmannens kontrakt.

Det verkar dock inte vara den enda möjligheten den katalanska klubben har att behålla Rashford.

Lyssnar man till uppgifter från Daily Mail vill FC Barcelona förlänga engelsmannens lån från Manchester United. Detta för att inte behöva betala den 26 miljoner pund stora utköpsklausulen som finns i ytterns kontrakt.

Barcelona uppges vara optimistiska kring en förlängning av lånet från United i det fall att man inkluderar en köpoption, som i sin tur minskar deras lönebudget något.

Sedan Marcus Rashford anslöt till Barcelona har hans spelat 38 matcher, i vilka det har blivit 19 mål.