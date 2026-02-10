Uppgifter: Barcelonas presidentval kan avgöra Rashfords framtid

FC Barcelona har rapporterats vilja köpa loss Marcus Rashford när låneavtalet löper ut.

Nu ser dock storklubbens presidentval ut att kunna bli avgörande för engelsmannen.

Detta rapporterar brittiska The Times.

Foto: Bildbyrån

Marcus Rashford har imponerat under sin utlåning till FC Barcelona från Manchester United och nyligen uppgavs den spanska storklubben ha bestämt sig för att köpa loss engelsmannen.

Rashford själv har även rapporterats vilja stanna i den spanska storklubben. Trots det är inte allt klappat och klart.

Brittiska The Times rapporterar nämligen nu att FC Barcelonas kommande presidentval kan bli avgörande för Rashfords framtid i klubben.

Klubbens nuvarande president, Joan Laporta, har en värvning av Rashford för 26 miljoner pund (omkring 317 miljoner kronor) som en av stöttepelarna i sin kampanj för att bli omvald enligt tidningen.

Själva presidentvalet går av stapeln om en månad, så det lär dröja lite till innan Rashfords framtid är avgjord.