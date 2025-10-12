Uppgifter: Bayer Leverkusen intresserade av Siltanen

Han är 18 år gammal och fullt etablerad i Djurgården.

Nu gör uppgifter från Nicolò Schira gällande att en Bundesliga-klubb har fått upp ögonen för Matias Siltanen.

Detta i form av Bayer Leverkusen.

Matias Siltanen var en av allsvenskans mest omskrivna spelare under sommaren.

Redan innan den finska jättetalangen kom till Djurgården ryktades det om Manchester City och under sommarens transferfönster rapporterades det om intresse och stora pengar.

Djurgårdens sportchef Bosse Andersson bekräftade också att intresset var konkret vid två tillfällen.

Sedan dess har en tid passerat, men Siltanen slutar inte att vara omskriven. Under söndagen går nämligen transferjournalisten Nicolò Schira ut med att tyska Bayer Leverkusen har fått upp ögongen för 18-åringen.

Hur konkret intresset är framgår dock inte. Matias Siltanens kontrakt med Djurgården sträcker sig fram till slutet av 2027.

