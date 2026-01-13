Uppgifter: Bayern München har inte gett upp på Guéhi

Marc Guehi sägs lämna Crystal Palace under vintern.

Då har en flytt till Manchester City sagts vara nära förestående.

Däremot ska inte Bayern München ha gett upp hoppet om mittbacken, enligt tyska Sky.

Foto: Bildbyrån

Marc Guehi uppgavs vara mycket nära en flytt till Liverpool under sommaren, men affären sprack i sista stund och sedan dess har mittbacken fortsatt vara ryktenas man.

Under det pågående vinterfönstret har det fortsatt rapporteras om intresse från Liverpool, men även om intresse från toppkonkurrenterna Manchester City och Arsenal – där den ljusblå Manchester-klubben har sagts vara i ”pole position” för en värvning.

Enligt uppgifter från The Guardian kräver London-klubben omkring 40 miljoner pund, eller 493 miljoner kronor, för att släppa sin lagkapten.

Nu sägs dock City få konkurrens av Bayern München. Enligt tyska Sky Sports ska man inte ha gett upp på en värvning av Guéhi och klubbens sportchef Max Eberl ska även ha ringt ett antal telefonsamtal angående mittbacken under de senaste dagarna. Detta för att övertyga Palace-spelaren om en flytt till München.

25-åringen står den här säsongen noterad för två mål och tre assist på 20 matcher i Premier League.





