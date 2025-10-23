Uppgifter: Ber om att få lämna United i januari

Joshua Zirkzee, 24, vill lämna Manchester United.

Enligt The Mirror kommer anfallaren be om att bli utlånad i vinter.

Foto: Alamy

Sedan han anslöt från Bologna i en uppsnackad affär förra sommaren har succén uteblivit för den 24-åriga Joshua Zirkzee. Anfallaren har fått nöja sig med fyra inhop för Manchester United denna säsong, totalt 84 minuters speltid, och har fortfarande inte hittat nätet.

Nu ser parterna ut att gå skilda vägar. Enligt The Mirror kommer nederländaren be om att få lämna United i januarifönstret. Det ska handla om antingen en permanent exit från Old Trafford eller ett lån till en annan klubb.

United redo för bud

Samtidigt uppges tränaren Ruben Amorim ha bestämt sig för att Zirkzee inte ingår i hans planer framöver. Manchester United uppges vara villigt att lyssna på bud i vinters transferfönster.

Enligt The Mirror ska Joshua Zirkzee vara orolig för hur bristen på speltid påverkar hans chanser till VM-spel med Nederländerna 2026.

Det har tidigare funnits rapporter om intresse från bland annat Serie A-klubben Como.