Uppgifter: Como visar intresse för Zirkzee

Joshua Zirkzee uppges vilja lämna Manchester United.

Nu visar italienska Como intresse för nederländaren.

Det rapporterar La Gazzetta dello Sport.

Foto: Alamy

Joshua Zirkzee har haft svårt att slå sig in i Manchester United den här säsongen. Fyra matcher har han spelat, där samtliga varit inhopp.

Enligt tidigare uppgifter vill Zirkzee lämna United i januari för att få en chans att representera Nederländerna i stundande VM 2026.

La Gazzetta dello Sport rapporterar att Serie A-klubben Como är villiga att köpa anfallaren. Samtidigt är Roma sugna på Zirkzee men endast på ett låneavtal.

Como har sedan tidigare gjort klart med Mjällbys målvakt Noel Törnqvist och leds av Cesc Fabregas.

