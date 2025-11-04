Uppgifter: Berntsen och Ericsson aktuell för Rosenborg

Rosenborgs BK ska ersätta Mikael Dorsin.

Då kan man komma att plocka från Häcken eller ta ett tidigare AIK-namn.

Martin Ericsson och Thomas Berntsen uppges nämligen vara aktuella för storklubben.

Foto: Bildbyrån

Mikael Dorsin lämnar sin roll som sportchef i Rosenborgs BK efter säsongen och klubben har meddelat att han ska ersättas i form av två personer.

En sportsligt ansvarig och en rekryteringsansvarig.

Norska TV2 rapporterar nu om ett gäng namn som ska vara aktuell och bland kandidaterna finns BK Häckens Martin Ericsson och AIK:s tidigare sportchef Thomas Berntsen.

Dessa två är enligt uppgifterna aktuella för rollen som sportsligt ansvariga.

Med tre omgångar kvar av den norska ligan så placerar sig Rosenborg på åttondeplats.