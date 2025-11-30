Uppgifter: Bilal Hussein bryter kontraktet

Bilal Hussein, 25, lämnar Hertha BSC.

Enligt Expressen bryter mittfältaren kontraktet.

Hussein ska vara öppen för en återkomst till allsvenskan.

Foto: Alamy

Det har gått över två år sedan Bilal Hussein lämnade Sverige och AIK för tyska Hertha BSC under sommaren 2023. Sedan dess har den svenske mittfältaren bara noterats för 18 framträdanden för det tyska huvudstadslaget.

Nu rapporterar Expressen att 25-åringen har kommit överens med Hertha om att bryta avtalet i vinter. Kontraktet mellan parterna skulle egentligen gällt fram till sommaren 2026, men nu sägs det alltså brytas i förtid.

Samtidigt skriver tidningen att Bilal Hussein är öppen för att återvända till Sverige och allsvenskan.