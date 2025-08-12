Kenan Bilalovic, 20, är på väg bort från IFK Värnamo.

Enligt Expressen är talangen detaljer från skotska Aberdeen.

Värnamo sägs få omkring 7,2 miljoner kronor för affären.

Video Hur slutar Premier League 2025/26?

När IFK Värnamo kryssade mot IF Elfsborg under måndagskvällen fanns anfallaren Kenan Bilalovic inte med i jumbons matchtrupp. Förklaringen kom strax där efter, när sportchef Jörgen Peterson meddelade att talangen är på väg att lämna Värnamo.

– Han har fått tillåtelse att åka och träffa en annan klubb, sa Peterson till lokaltidningen VN.

Enligt Expressen rör det sig om den skotska klubben Aberdeen, som tränas av den tidigare Elfsborg-tränaren Jimmy Thelin. Tidningen skriver att klubbarna ska vara överens om en prislapp på omkring 7,2 miljoner kronor.

Det som återstår är att Bilalovic behöver klara den obligatoriska läkarundersökningen innan han kan skriva på kontraktet med den skotska klubben.

Kenan Bilalovic har kontrakt med IFK Värnamo över 2027.

