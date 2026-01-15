August Priske ser ut att lämna Djurgården.

Anfallsstjärnan uppges vara nära en överenskommelse med Birmingham City.

Det rapporterar Tipsbladet.

Foto: Bildbyrån

August Priske gjorde succé i Djurgården i fjol. Dansken vann den allsvenska skytteligan och har sedan dess ryktats till flera utländska klubbar.

Nu skriver danska Tipsbladet att Birmingham City i The Championship leder jakten på Priske. den engelska klubben ska ligga föra både Besiktas och Lille vad gäller att värva Dif-stjärnan.

Tipsbladet uppger att Djurgården är nära att nå en överenskommelse med Birmingham samtidigt som dansken själv ska vara överens kring de personliga villkoren.

FotbollDirekt har tidigare avslöjat att ”Blåränderna” mottagit bud och de kräver minst 100 miljoner kronor för 21-åringen.

August Priske noterades för 18 mål i allsvenskan i fjol. Kontraktet med Dif sträcker sig över 2028.