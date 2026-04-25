Uppgifter: Blåvitt i kontakt med två sportchefs-kandidater

I sommar slutar Hannes Stiller.

Därför är IFK Göteborg på jakt efter en ny sportchef.

Enligt Fotbollskanalen har man nu kontaktat två potentiella kandidater.

Det var under torsdagen som IFK Göteborg meddelade att sportchefen Hannes Stiller kommer att lämna sin roll under sommaren.

Därför är ”Blåvitt” nu på jakt efter en ersättare.

Lyssnar man till uppgifter från Fotbollskanalen har klubbledningen i Göteborgsklubben kontaktat två potentiella efterträdare till Stiller. Det handlar om Carl-Johan Fransén och Thomas Andersson Borstam.

Den förstnämnda har i dag anställd hos agenturen A.M.A Sports Agency och har bland annat Blåvitt-spelaren Adam Bergmark Wiberg som en av sina representanter. Den andra har tidigare varit verksam som sportchef i Mjällby och Kalmar FF samt scout i IFK Norrköping.

Uppgifterna gör även gällande att den sistnämnda var på plats för att se IFK Göteborg spela 1-1 borta mot Kalmar FF under torsdagen.

IFK Göteborg har tagit två poäng på sina inledande fyra matcher i allsvenskan och befinner sig just nu på en 14:e-plats i tabellen.