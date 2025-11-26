Prenumerera

Uppgifter: Blåvitt vill värva anfallstalang

Fredrik de Ron
Webbredaktör
IFK Göteborg är ute efter Rudi Vikström, 18.
Enligt Fotbollskanalen har ”Blåvitt” hört sig för om anfallstalangen.

250811 IFK Göteborgs sportchef Hannes Stiller inför fotbollsmatchen i Allsvenskan mellan GAIS och IFK Göteborg den 11 augusti 2025 i Göteborg.
Redan i början av november rapporterade finska Helsingin Sanomat om en dragkamp mellan tre allsvenska giganter. Enligt tidningen skulle IFK Göteborg, Djurgården och Hammarby alla följa FF Jaros 18-årige anfallaren Rudi Vikström. Även finska Inter Turku, KuPS, SJK, HJK Helsingfors och Ilves ska alla vara inblandade i jakten på talangen.

Nu, en knapp månad senare, rapporterar Fotbollskanalen att IFK Göteborg bestämt sig för att man vill värva Vikström. ”Blåvitt” ska, enligt uppgifterna, ha framfört sitt intresse om en potentiell övergång till både spelaren och FF Jaro.

Rudi Vikström har kontrakt med den finska klubben över 2026, med en option om förlängning med ytterligare ett år. Denna säsong har han gjort totalt sju mål och en assist på 29 matcher.

