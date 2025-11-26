Uppgifter: Blåvitt vill värva anfallstalang

IFK Göteborg är ute efter Rudi Vikström, 18.

Enligt Fotbollskanalen har ”Blåvitt” hört sig för om anfallstalangen.

Foto: Bildbyrån

Redan i början av november rapporterade finska Helsingin Sanomat om en dragkamp mellan tre allsvenska giganter. Enligt tidningen skulle IFK Göteborg, Djurgården och Hammarby alla följa FF Jaros 18-årige anfallaren Rudi Vikström. Även finska Inter Turku, KuPS, SJK, HJK Helsingfors och Ilves ska alla vara inblandade i jakten på talangen.

Nu, en knapp månad senare, rapporterar Fotbollskanalen att IFK Göteborg bestämt sig för att man vill värva Vikström. ”Blåvitt” ska, enligt uppgifterna, ha framfört sitt intresse om en potentiell övergång till både spelaren och FF Jaro.

Rudi Vikström har kontrakt med den finska klubben över 2026, med en option om förlängning med ytterligare ett år. Denna säsong har han gjort totalt sju mål och en assist på 29 matcher.