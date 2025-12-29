Uppgifter: Blåvitt vill värva målvakt från allsvensk konkurrent

Pontus Dahlberg har lämnat IFK Göteborg.

Enligt Sportbladet jobbar ”Blåvitt” på att värva Tim Erlandsson från HBK.

Foto: Bildbyrån

Det var för en vecka sedan som IFK Göteborg meddelade att målvakten Pontus Dahlberg, 26, säljs till norska Lilleström. Sedan dess har ”Blåvitt” varit på jakt efter en ersättare till keepern, och enligt uppgifter har klubben gjort sitt val.

Sportbladet skriver under måndagen att Halmstads BK-målvakten Tim Erlandsson, 29, ska vara högt på ”Blåvitts” lista över potentiella nyförvärv och enligt tidningen ska intresset vara konkret.

Erlandssons kontrakt med HBK går ut till årsskiftet och IFK Göteborg kan värva målvakten gratis redan i vinter.

Under säsongen 2025 stod 29-åringen i HBK-målet i 23 av 30 allsvenska matcher och höll åtta nollor. Han anslöt från Falkenbergs FF inför säsongen 2024.