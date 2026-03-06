Uppgifter: Boudah klar för allsvensk comeback

Abdelrahman Boudah ser ut att återvända till allsvenskan.

Västerås SK uppges vara överens med Albirex Niigata om ett lån.

Boudah uppges skriva på för nykomlingarna under dagen.

Foto: Bildbyrån

Abdelrahman Boudah lämnade Hammarby för Albirex Niigata förra sommaren.

Nyligen kom uppgifter om att yttern är aktuell för en utlåning och att det kan bli en flytt tillbaka till allsvenskan, så ser det nu också ut att bli.

Expressen uppger nämligen denna fredagsmorgon att Västerås SK är överens med Albirex Niigata gällande ett lån över den här säsongen och Boudah väntas skriva på för de allvenska nykomlingarna under dagen, enligt tidningen.

Blir en flytt till VSK av blir det Boudahs andra sejour i klubben, han spenderade även hösten 2024 på lån hos klubben, då utlånad från Hammarby.