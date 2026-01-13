Uppgifter: BP erbjuder kontrakt till Vukojevic

Dijan Vukojevic är en ryktenas man just nu.

Nu sägs också Brommapojkarna ha erbjudit anfallaren ett kontrakt.

Det rapporterar Sportbladet.

Foto: Bildbyrån

Dijan Vukojević framtid är efter en imponerande höst med Degerfors IF är osäker. Han har tidigare gjorts aktuell för flera allsvenska klubbar som Djurgården, AIK och IFK Göteborg.

För fem dagar sedan rapporterade FotbollDirekt att Vukojević själv ska ha tackat nej till anbud från två klubbar, en i Sydkorea och en i Thailand. Detta samtidigt som ”Bruket” jobbar hårt på att förlänga med 30-åringen.

Nu skriver Sportbladet att ännu en klubb har gett sig in i jakten på den målfarliga nian. Detta i form av Brommapojkarna som ska ha erbjudit honom ett kontrakt. Vidare sägs BP:s nya sportchef Sean Sabetkar, som tidigare var en assisterande sådan i Degerfors, vilja knyta till sig sin förra spelare.

Slutligen sägs Dijan Vukojevic ta ett beslut om sin framtid under den närmaste tiden. Under hösten levererade han fem mål på åtta matcher för Degerfors son höll sig kvar i allsvenskan.