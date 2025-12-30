Uppgifter: BP utmanar om allsvensk hemvändare

Bilal Hussein, 25, är på väg mot ett klubbyte.

Enligt tidigare uppgifter är Degerfors intresserat.

Nu rapporterar Fotbollskanalen att även BP ger sig in i jakten.

Foto: Bildbyrån

Den 25-åriga mittfältaren Bilal Hussein, som gjorde sig ett namn i AIK, har inte spelat en A-lagsmatch med tyska Hertha Berlin sedan i maj 2024. Nu är han på väg bort från klubben, och en återkomst till Sverige och allsvenskan har tidigare rapporterats vara aktuell.

I mitten av december rapporterade Fotbollskanalen att Degerfors IF är intresserat av Hussein och att en övergång skulle vara nära. Nu rapporterar samma sajt att även den allsvenska konkurrenten Brommapojkarna har tagit upp jakten på den tidigare AIK-mittfältaren.

Hur konkret intresset ska vara framgår inte av uppgifterna. Inte heller om det finns kontakt mellan BP och Hussein om en övergång.