Uppgifter: Brännström kan ta över mästarklubb

Andreas Brännström kan bli huvudtränare i finska KuPS.

Svensken uppges ha kontaktats av klubben.

Det rapporterar Expressen.

Andreas Brännström har varit utan ett jobb sedan han lämnade Mlada Boleslav i våras. Nu kopplas svensken ihop med ett nytt uppdrag.

De finska ligamästarna KuPS ska, enligt Expressen, ha tagit en första kontakt med ”Brännan”. Klubbens huvudtränare Jarkko Wiss lämnar för konkurrenten SJK och nu kan Brännström ersätta honom.

Tidigare rapporter gör gällande att KuPS är i förhandlingar med ytterligare en svensk. Den tidigare Sandviken-tränaren Eldar Abdulic ska även vara av intresse för den finska klubben.

Andreas Brännström har förutom Mlada Boleslav varit tränare i bland annat Dalkurd, Mjällby, AIK och Hajduk Split.