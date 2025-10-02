Uppgifter: Brittiskt intresse för Lidberg efter succén

Isac Lidberg gjordes nyligen aktuell för klubbar i Mellanöstern.

Nu ska svensken även dra till sig intresse från Storbritannien.

Dels från skotska Rangers, men även från flera engelska klubbar.

Foto: Alamy

Isac Lidberg gör otrolig succé i tyska Darmstadt just nu.

27-åringen står noterad för sju mål på sju matcher och nyligen rapporterades det om intresse från Mellanöstern, samt att ett bud från egyptiska Pyramids FC nobbats under sommaren.

– Det var ändå aldrig riktigt nära. Darmstadt ville inte sälja och då är det bara att acceptera läget. Jag vill ju ändå helst till Bundesliga, säger Lidberg till FotbollDirekt om budet nyligen.

Nu börjar det dock spekuleras kring Storbritannien och svensken istället.

Sports Boom rapporterar om intresse från skotska Rangers, samt de engelska klubbarna Burnley, Blackburn och Preston.