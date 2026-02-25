Uppgifter: Bröt med Blåvitt – nu nära ny klubb

Anders Trondsen har nyligen brutit med IFK Göteborg.

Nu ser karriären ut att fortsätta i norska HamKam.

En flytt dit uppges vara nära för 30-åringen.

Foto: Bildbyrån

Tidigare i februari meddelade IFK Göteborg att man var överens med Anders Trondsen om att bryta avtalet i förtid.

Nu ser norrmannen ut att fortsätta karriären på hemmaplan.

Norska TV2 rapporterar nämligen att 30-åringen är mycket nära en flytt till norska HamKam.

Enligt uppgifterna så ska det bara återstå detaljer innan övergången blir officiell.

Trondsen som kom till IFK Göteborg inför säsongen 2023 noterades totalt för 67 framträdanden i Blåvitt.

Under hösten ifjol så var han utlånad till norska Sarpsborg 08.