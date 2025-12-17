Uppgifter: Två klubbar ute efter Häcken-talangen

Isak Brusberg har imponerat i BK Häcken under den senaste tiden.

Nu kan han vara aktuell för en flytt.

Enligt Expressen överväger AZ Alkmaar och FC Köpenhamn att värva talangen.

Foto: Bildbyrån

BK Häckens unga spjutspets Isak Brusberg, 19, har startat tre av lagets fyra matcher i Europa Conference League. I en av dess har han gjort mål, mot Rayo Vallecano hemma.

Under årets allsvenska säsong har 19-åringen, som varit i Häcken sedan 2023, spelat 20 matcher i år där han har stått för fyra mål och en assist.

Nu kan hans tid i Sverige vara förbi. Enligt Expressen ska flera klubbar vara beredda att lägga ett bud på Brusberg. Två av dessa, som åtminstone överväger att ta in talangen, är danska FC Köpenhamn och nederländska AZ Alkmaar.

Om Häcken är beredda att släppa anfallaren redan till vintern framgår inte av uppgifterna.

Isak Brusbergs avtal med ”Getingarna” sträcker sig fram till slutet av 2026.