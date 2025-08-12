Victor Nilsson Lindelöf, 31, är klubblös.

Enligt tyska Sky har Bayer Leverkusen blivit erbjuden att värva svensken.

Även svenskklubben Celta Vigo ska vara intresserad av att värva ”VNL”, enligt Nicolò Schira.

Det var under måndagskvällen som tyska Sky Sports rapporterade att Bayer Leverkusen blivit erbjuden att värva Victor Nilsson Lindelöf gratis i sommarens transferfönster. Svenskens kontrakt med Manchester United gick ut i slutet av juni, och sedan dess har ”VNL” varit klubblös. Enligt Sky ska Leverkusen seriöst överväga att värva ”Blågult”-kaptenen.

Enligt transferjournalisten Nicolò Schira får dock den tyska klubben konkurrens. Schira rapporterar att även spanska Celta Vigo är intresserad av att värva 31-åringen i sommar. Nilsson Lindelöf sägs där till vilja ha ett kontrakt till sommaren 2028.

#BayerLeverkusen and #CeltaVigo are interested in the free agent Victor #Lindelof, which asks a contract until 2028. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 12, 2025

I Celta Vigo skulle Nilsson Lindelöf bli lagkamrat med svenskduon Carl Starfelt och Williot Swedberg.