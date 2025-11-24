Ibrahim Diabate har uppgetts vara överens med egyptiska storklubben Al-Ahly.

Det förvånar den allsvenska skytteligavinnaren.

– Det är bara rykten, säger ivorianen till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Han lyckades inte i Västerås och lämnade laget som åkte ur allsvenskan i fjol för en tillvaro i Gais.

Väl i Göteborgsklubben exploderade Ibrahim Diabate under sin debutsäsong i grönsvart genom att spotta in 18 mål – vilken han vann den allsvenska skytteligan med tillsammans med Djurgårdens August Priske. Det här var något som förvånade VSK-tränaren Kalle Karlsson som hade Diabate i sitt lag 2023-2024.

”Jag kunde inte se det komma. Vi tyckte att han var en väldigt bra forward som var otroligt nyttig. Han var bra i många delar av spelet men han gjorde inte mål… det var temat för vår säsong i fjol. Men jag är jätteglad för hans skull, han är en av finaste och mest lojala spelare som jag tränat. Jag unnar honom all framgång”, sa Karlsson till FD förra veckan.

Och framgång har det alltså blivit för Diabate sedan Gais-flytten och på sistone har han uppgetts vara mycket nära en flytt till Egypten och pengastinna storklubben Al-Ahly där mediala uppgifter i den nordafrikanska nationen skrivit att det redan finns en klar uppgörelse mellan parterna.

Diabates förvåning: ”Väldigt lite sanning i det som skrivits”

Det ställer sig dock anfallaren själv frågandes kring.

– Jag kan inte säga något för det är bara rykten. Inget är klart, det finns ingen dialog. Så nej, det är väldigt lite sanning i det som skrivits.

Diabate som 2021 spelade i Atlético Madrids B-lag tillsammans med Guiliano Simeone (i dag argentinsk landslagsman och nyckelspelare i Atlético) medger att det finns intresse efter succén i årets allsvenska, men att han inte berörs så mycket av det.

– Klart det finns mycket rykten men det är klubben som bestämmer och jag vill ha fokus på Gais. Jag lägger mig inte i det där.