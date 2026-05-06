Uppgifter: Chelsea tackar nej till Xavi

Xavi uträttade stordåd med FC Barcelona.

Något jobb som tränare för Chelsea kommer det dock inte att bli.

Detta om man får tro TalkSport.

Tränarfrågan i Chelsea är ett mycket omdiskuterat ämne i England just nu. Detta då London-klubben står utan en fast manager sedan man valde att sparka Liam Rosenior – som i sin tur ersatte sparkade Enzo Maresca.

Ett av namnen som har uppgetts vara aktuell för att ta över klubben är den tidigare världsstjärnan Xavi. Spanjoren gjorde sig ett namn som spelare i FC Barcelona och har, efter spelarkarriären, sadlat om till tränare och ledde bland annat sin tidigare klubb till seger i både La Liga och den spanska supercupen.

Sedan 2024 har dock 46-åringen valt att inte ta sig an något nytt tränarjobb. Det kommer inte heller att bli något sådant i Chelsea.

Lyssnar man till uppgifter från TalkSport har diskussionerna mellan Xavi och ”The Blues” stannat av och kommer inte att återupptas. Detta med anledning av att klubben prioriterar värvningar av tränare som Xabi Alonso, Marco Silva och Andoni Iraola.

Beskedet ska inte vara slutgiltigt men just nu väljer man alltså att inte fortsätta samtalen med ”Barca”-ikonen.

Chelsea leds för tillfället av interimtränaren Calum McFarlane.