Uppgifter: Chelsea vill återförena Palmer med Rogers

Chelsea ser ut att vilja förstärka sin nuvarande trupp.

Detta med Aston Villas Morgan Rogers, som också är Cole Palmers nära vän.

Det rapporterar TeamTalk.

Foto: Alamy

Cole Palmer har fått sitt verkliga genombrott i Chelsea sedan flytten från Manchester City 2023, men förra veckan sades en riktig bomb kunna vara på väg att brisera i London.

Detta då den 23-åriga engelsmannen gjordes aktuell för en flytt från London-klubben till Premier League-konkurrenten Manchester United.

Nu sägs istället Chelsea vilja göra Palmer en tjänst, och värva hans vän Morgan Rogers. Det uppger sajten TeamTalk som skriver att Aston Villa-spelaren är angelägna om att återförena Palmer och Rogers. Detta samtidigt som den senare har varit ett prioriterat mål för ”The Blues” under en lång tid.

Skulle det bli så att Palmer väljer att flytta på sig under vintern menar sajten att Rogers även kan bli sin väns långsiktiga ersättare på den positionen.

Cole Palmer har kontrakt med Chelsea fram till sommaren 2033 samtidigt som Morgan Rogers avtal med Aston Villa sträcker sig fram till sommaren 2031.