Uppgifter: Chelsea vill värva Ayari

Nu har även Chelsea gett sig in i jakten på Yasin Ayari.

Enligt uppgifter har kontraktsförhandlingarna med Brighton kört fast.

Flera europeiska storklubbar följer situationen.

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Yasin Ayari har blivit en av Brightons viktigaste spelare den här säsongen. Nu kan Chelsea försöka värva honom.

Enligt TEAMtalk har förhandlingarna om ett nytt kontrakt mellan svensken och Brighton kört fast, trots att de har pågått i flera månader. Ayaris kontrakt går ut efter säsongen, men Brighton har en option att förlänga det med ett år, till 2028.

Chelsea-tränaren Xabi Alonso letar efter en ny mittfältare sedan Enzo Fernández såldes till Manchester City i somras. Chelseas sportchef Paul Winstanley känner dessutom Ayari väl från sin tid i Brighton.

Brighton vill behålla Ayari och värderar honom till runt 50 miljoner euro.

Chelsea är långt ifrån ensamma. Enligt TEAMtalk följer även Galatasaray, Fenerbahçe och AC Milan svensken inför januarifönstret. Newcastle, Arsenal, Manchester United och Liverpool har också nämnts.

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