Uppgifter: Chelseas plan – efter chockuppgifterna om Palmer

Cole Palmer har gjorts aktuell för en chockflytt till Manchester United.

En sådan värvning ser dock ut att vara väldigt svår att få till för Manchester-klubben.

Chelsea uppges inte ha några planer på att släppa honom.

Foto: Bildbyrån

Förra veckan kom högst oväntade uppgifter gällande Chelsea-stjärnan Cole Palmer.

Mittfältaren gjordes aktuell för en flytt till Manchester United, detta då han sägs lida av hemlängtan till staden där han är uppvuxen.

En värvning av Chelsea-stjärnan ser dock inte ut att vara enkel att lösa.

Sky Sports rapporterar att Chelsea, där Palmer har kontrakt fram till sommaren 2033, ser spelaren som ovärderlig och klubben har inga planer på att släppa honom.

Londonklubben sägs även tror att mittfältaren är lycklig i klubben.

Palmer som har haft skadeproblem den här säsongen står noterad för fyra mål på tolv matcher i Premier League.