Uppgifter: City ger sig in i kamp med Liverpool om värvning

Liverpool har uppgetts leda jakten på Joel Ordoñez.

Nu ser storklubben ut att få konkurrens gällande mittbacken.

Manchester City uppges nämligen ha gett sig in i jakten.

Foto: Bildbyrån

Den unge Club Brugge-försvararen Joel Ordoñez drar till sig intresse från en hel hög storklubbar runt om i Europa.

Nyligen rapporterades det om intresse från Liverpool, Chelsea, Newcastle, Aston Villa och Inter. Där och då hette det även att Liverpool ledde jakten på 21-åringen, men nu ser ytterligare en klubb ut att ge sig in i bilden.

Fichajes rapporterar nämligen nu att Manchester City gett sig in i kampen och vill knyta till sig försvararen under vinterfönstret.

21-åringen har kontrakt med Club Brugge fram till sommaren 2029.