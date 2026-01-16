Uppgifter: City ger sig in i kamp med Liverpool om värvning
Liverpool har uppgetts leda jakten på Joel Ordoñez.
Nu ser storklubben ut att få konkurrens gällande mittbacken.
Manchester City uppges nämligen ha gett sig in i jakten.
Den unge Club Brugge-försvararen Joel Ordoñez drar till sig intresse från en hel hög storklubbar runt om i Europa.
Nyligen rapporterades det om intresse från Liverpool, Chelsea, Newcastle, Aston Villa och Inter. Där och då hette det även att Liverpool ledde jakten på 21-åringen, men nu ser ytterligare en klubb ut att ge sig in i bilden.
Fichajes rapporterar nämligen nu att Manchester City gett sig in i kampen och vill knyta till sig försvararen under vinterfönstret.
21-åringen har kontrakt med Club Brugge fram till sommaren 2029.
