Uppgifter: Citys Rodri-inställning – efter Real-ryktena

Real Madrid uppges vara beredda att betala stora pengar för Rodri.

Det väntas dock inte spela någon roll.

Manchester City har inga intentioner att sälja spanjoren.

Foto: Bildbyrån

Nyligen kom uppgifter om att Real Madrid vill värva Rodri.

Den spanska storklubben uppges vara villig att betala 130 miljoner pund för mittfältaren, det vill säga en bit över 1,6 miljarder kronor.

Att Real Madrid är redo med enorma pengar ser dock inte ut att spela någon roll.

Brittiska Teamtalk rapporterar nämligen nu att Manchester City inte har några intentioner att sälja Rodri, oavsett hur mycket den spanska storklubben erbjuder.

Mittfältaren har kontrakt med Manchester City fram till sommaren 2027.