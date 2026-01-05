Uppgifter: CL-klubb jagar Mjällby-kuggen

Abdullah Iqbal kan lämna Mjällby.

Nu uppges Qarabag FK ge sig in i jakten.

Foto: Bildbyrån

Den 23-åriga försvararen Abdullah Iqbal var en nyckelspelare i Mjällbys guldvinnande säsong och genombrottsmannen har ryktats lämna Maif i vinter efter succén. FotbollDirekt kunde redan i oktober avslöja att flera utländska klubbar var redo med bud på omkring 20 miljoner kronor och danska Tipsbladet har rapporterat att det rör sig om ungerska Ferencvaros som belgiska Gent.

Nu uppges ännu en klubb ge sig in i bilden. Enligt Sportinfo i Azerbajdzjan vill Champions League-klubben Qarabag FK utmana om succébacken och sägs förbereda ett officiellt bud till Mjällby.

Hur Maif ställer sig till ett bud på 23-åringen framgår inte av uppgifterna.

Iqbal anslöt till Mjällby från danska B.93 under sommaren 2024. Under fjolårets allsvenska gjorde han 25 framträdanden och svarade för två framspelningar.