Uppgifter: Storklubbar vill ta Mjällby-stjärnan

Abdullah Iqbal imponerade stort under Mjällby AIF:s guldsäsong.

Nu jagas han av storklubbar ute i Europa.

Tipsbladet rapporterar att Ferencvaros och Gent förbereder bud på försvararen.

Foto: Bildbyrån

Mjällby AIF blev historiska svenska mästare den gångna säsongen och en starkt bidragande faktor till lagets framgångar var Abdullah Iqbal.

Försvararen imponerade stort och detta har inte gått större klubbar obemärkt förbi.

Tipsbladet rapporterar nämligen nu om att såväl ungerska Ferencvaros som belgiska Gent förbereder bud på försvararen.

Detta är inte första gången som det rapporteras om intresse för mittbacken. I oktober kunde FD avslöja att flera klubbar vara beredda att buda på Iqbal och att klubbar då var beredda att betala omkring 20 miljoner kronor för honom.

Hur mycket Maif kräver för försvararen framkom inte då och inte heller nu.