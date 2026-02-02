Uppgifter: Como lägger miljonbud på Adrian Lahdo

Adrian Lahdo, 18, kan lämna Hammarby.

Como ska enligt Expressens uppgifter ha lagt ett miljonbud på Lahdo.

Foto: Bildbyrån

Hammarbys talang Adrian Lahdo ser ut att lämna Sverige och Hammarby. Tidigare har Como lagt ett bud på 18-åringen men ”Bajen” ville ha mer. Nu kommer klubben med ett rejält motbud.

Enligt Expressens uppgifter är Comos senaste bud värt 126 miljoner kronor plus ett bonuspaket värt elva miljoner kronor.

Uppgifterna säger att klubbarna ska vara överens om prislappen och att Lahdo själv förhandlar om sina personliga villkor där parterna är nära en deal.

Hammarby uppges vilja förlänga med talangen.