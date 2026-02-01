Uppgifter: Como lägger sent jättebud på Adrian Lahdo

Serie A-klubben Como gör ett sista försök att värva Adrian Lahdo.

Enligt Aftonbladet har italienarna lagt ett bud på omkring 85 miljoner kronor för Hammarbys mittfältare.

Foto: Bildbyrån



När vi gick in i slutveckan av pågående fönster så kunde FotbollDirekt avslöja att Hammarby inte kommer att sälja honom till Como. Beslutet var i samförstånd mellan Bajen och Lahdo om att det är andra alternativ som gäller.



Vidare skrev FD att Hammarbys mål vid en eventuell transfer är högt satt till omkring 80 miljoner kronor.



Enligt Aftonbladet har den italienska klubben nu lagt ett sent bud på Ladho som totalt ska vara värt runt 85 miljoner kronor, inklusive bonusar.

Det italienska transferfönstret stänger vid midnatt på måndag, vilket innebär att Como jobbar mot klockan för att få affären i hamn.